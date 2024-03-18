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12:50, 18 марта 2024Из жизни

Женщина узнала о тяжелом диагнозе благодаря селфи

Жительница США заметила опустившееся веко на селфи и узнала об опасной опухоли

Фото: Unsplash

Жительница США обнаружила, что тяжело больна, благодаря селфи. Об этом сообщает Fox 13 News.

33-летняя Меган Траутвайн из округа Паско, штат Флорида, узнала о серьезном диагнозе в 2016 году, когда отправилась в путешествие в город Нью-Йорк. Она сфотографировала себя во время прогулки и заметила, что у нее опущено веко. По возвращении домой женщина обратилась к неврологу. После проведенного обследования у Траутвайн диагностировали менингиому — опасный вид опухоли головного мозга, развивающейся в мозговых оболочках. Образование было доброкачественным, но агрессивным, поэтому быстро прогрессировало.

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Траутвайн перенесла две операции по удалению опухоли и 23 курса лучевой терапии. Во время лечения врачи обнаружили у нее еще одну опухоль головного мозга — глиому. Так как образование было незначительным, медики приняли решение следить за его изменениями в размерах и назначили женщине регулярные обследования. Позже Траутвайн узнала, что является носителем мутации в гене PTEN, в норме помогающем предотвращать развитие рака, поэтому находится в зоне риска по онкозаболеваниям.
Из-за нарушений в работе PTEN у женщины появились образования в матке и груди, которые, благодаря ее осведомленности о мутации и привычке делать скрининги, удалось диагностировать и вылечить на ранней стадии.

Сейчас Траутвайн работает в онкологическом центре, где проходила лечение. Она хочет помогать нуждающимся и отплатить медицинским работникам за спасение жизни.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании обнаружила редкую форму рака у сына с помощью вспышки на камере телефона. 40-летняя Сара Хеджес готовила ужин для детей, когда заметила «белое свечение» в глазу трехмесячного сына Томаса.

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