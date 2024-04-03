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11:05, 3 апреля 2024Из жизни

Женщина родила двойняшек с разницей в 22 дня

Женщина из Британии родила сыновей-двойняшек с разницей в 22 дня

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Жительница Британии родила сыновей-двойняшек с разницей почти в месяц. Об этом сообщает New York Post.

22-летняя Кейли Дойл забеременела в октябре 2020 года. Ей почти сразу сообщили, что у нее будут двойняшки. Женщина внимательно следила за здоровьем, и до 22-й недели беременность протекала нормально, все снимки и анализы были в порядке.

«Я осознавала все риски, связанные с рождением двойняшек, — вспоминает Дойл. — Я даже платила за частные визиты к врачу, потому что очень боялась осложнений. На 22-й неделе просто лежала в постели, когда внезапно испытала самую сильную боль за всю свою жизнь. Я не понимала, что происходит, поэтому пошла в туалет, и там у меня отошли воды».

Женщина срочно поехала в больницу, где за ней на протяжении пяти дней наблюдали медики. 20 марта 2021 года на свет появился Арло, но ребенок оказался мертворожденным. Врачи предположили, что причиной был тромб, образовавшийся в плаценте. Они полагали, что второй мальчик появится на свет через несколько часов и, как и его брат, будет мертвым.

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Схватки прекратились до рождения второго близнеца, и Дойл отправили домой. Женщина находилась в состоянии шока, но после пережитого решила найти другого специалиста и новую клинику. Она каждый день на протяжении трех недель ходила к новому врачу на прием. Как и Дойл, он не мог поверить в происходящее.

Через 22 дня Дойл сделали кесарево сечение, и на свет появился второй ребенок — Астро. Вопреки прогнозам он выжил, хотя из-за недоношенности у него были проблемы с почками и сердцем.

Астро сейчас два года. Дойл рассказала, что растить одного сына и одновременно скорбеть по второму было непросто. Однако она решила использовать свой опыт, чтобы принести пользу другим людям, и прошла обучение как волонтер отделения интенсивной терапии новорожденных. Обучение занимает год, причем на курс принимают лишь матерей с опытом рождения недоношенных детей. Теперь она помогает другим женщинам, которые столкнулись с похожими проблемами.

Ранее сообщалось, что не подозревавшая о беременности мать двоих детей внезапно родила мальчика. Она обращалась в больницу с жалобами на боли, но врачи прописали ей клизму.

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      Антонина Черташ
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