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18:37, 3 апреля 2024Из жизни

Женщина сделала 43 операции ради схожести с «Барби»

Женщина из Ирака захотела стать похожей на куклу «Барби» и сделала 43 операции
Dalia Naeem

Dalia Naeem. Кадр: زار الفارس / YouTube

Жительница Ирака захотела стать похожей на «Барби» и легла под нож пластического хирурга. Об этом сообщает Daily Mirror.

30-летняя Далия Наим из Багдада работает телеведущей и актрисой и известна как «иракская Барби». По ее собственным словам, ради схожести с легендарной куклой она сделала 43 пластических операции. Известно, что женщина увеличивала грудь, делала ринопластику и вводила филлеры в губы и лицо.

Наим активно ведет страницы в соцсетях, сейчас у нее почти миллион подписчиков. Многие поклонники считают, что Наим выглядит очень привлекательно и действительно напоминает куклу. Однако под ее фото и видео встречается и критика. Некоторые комментаторы пишут, что ей «нужна помощь Господа». Другие сравнивают Наим с зомби и называют «дьявольской Барби».

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