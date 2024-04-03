Женщина сделала 43 операции ради схожести с «Барби»

Женщина из Ирака захотела стать похожей на куклу «Барби» и сделала 43 операции

Жительница Ирака захотела стать похожей на «Барби» и легла под нож пластического хирурга. Об этом сообщает Daily Mirror.

30-летняя Далия Наим из Багдада работает телеведущей и актрисой и известна как «иракская Барби». По ее собственным словам, ради схожести с легендарной куклой она сделала 43 пластических операции. Известно, что женщина увеличивала грудь, делала ринопластику и вводила филлеры в губы и лицо.

Наим активно ведет страницы в соцсетях, сейчас у нее почти миллион подписчиков. Многие поклонники считают, что Наим выглядит очень привлекательно и действительно напоминает куклу. Однако под ее фото и видео встречается и критика. Некоторые комментаторы пишут, что ей «нужна помощь Господа». Другие сравнивают Наим с зомби и называют «дьявольской Барби».

Ранее американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы с сиденьями в транспорте, в которые она перестала помещаться.