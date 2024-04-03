Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:50, 3 апреля 2024Россия

Жителей одного района Санкт-Петербурга испугал резкий звук

Жителей Красногвардейского района Петербурга испугал похожий на взрыв звук
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга испугал ночью резкий звук, похожий на взрыв. Об этом стало известно «Фонтанке».

Один из горожан описал, что после хлопков в нескольких домах отключили электричество и воду. До представителей коммунальных служб у граждан не получается дозвониться.

«Что за звуки, кто слышал? Два раза грохот был, в Красногвардейском районе четко слышно», — поделился местный житель, его слова приводит «78.ru».

Городские власти пока произошедшее никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что громкие звуки в регионе не связаны с угрозой безопасности.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      Малкин отметился дублем и передачей и принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

      В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

      Генпрокуратура запросила у США и Европы данные о расследовании терактов в России

      Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

      Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

      Россиянам дали советы для защиты банковских данных

      Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

      Захарова рассказала о шведских наемниках на Украине

      В США заявили о банкротстве будущих поколений из-за помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше