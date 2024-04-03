Звезда «Универа» призвала срочно избавиться от одного предмета на кухне
От микроволновок на кухне следует избавиться, так как эта техника представляет опасность для пользователей. Срочно выкинуть один предмет россиян призвала актриса Мария Кожевникова в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Звезда сериала «Универ» сделала репост вырезки из YouTube-шоу Александра Дзидзарии с кандидатом технических наук Владимиром Тюняевым. В интервью ученый рассказал о негативном влиянии микроволновок на качество разогреваемой в них пищи.
Актриса призналась, что давно перестала пользоваться микроволновкой именно по этой причине. «Если вы еще используете микроволновку, выбросите ее! Срочно! Я серьезно! Я уже больше 15 лет ее не использую, ее у нас дома просто нет! Ходите быть здоровыми — долой микроволновку!» — написала Кожевникова.
Ранее актриса Мария Кожевникова подарила матери квартиру. По словам риелторов, покупка могла обойтись ей в 90 миллионов рублей.