Звезда «Универа» призвала срочно избавиться от одного предмета на кухне

Актриса Кожевникава призвала избавиться от микроволновки из-за опасности

От микроволновок на кухне следует избавиться, так как эта техника представляет опасность для пользователей. Срочно выкинуть один предмет россиян призвала актриса Мария Кожевникова в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда сериала «Универ» сделала репост вырезки из YouTube-шоу Александра Дзидзарии с кандидатом технических наук Владимиром Тюняевым. В интервью ученый рассказал о негативном влиянии микроволновок на качество разогреваемой в них пищи.

Актриса призналась, что давно перестала пользоваться микроволновкой именно по этой причине. «Если вы еще используете микроволновку, выбросите ее! Срочно! Я серьезно! Я уже больше 15 лет ее не использую, ее у нас дома просто нет! Ходите быть здоровыми — долой микроволновку!» — написала Кожевникова.

Ранее актриса Мария Кожевникова подарила матери квартиру. По словам риелторов, покупка могла обойтись ей в 90 миллионов рублей.