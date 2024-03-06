Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:55, 6 марта 2024Среда обитания

Звезда сериала «Универ» подарила матери квартиру

Актриса Мария Кожевникова подарила матери квартиру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Мария Кожевникова купила квартиру в подарок своей матери. Об этом звезда сериала «Универ» сообщила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет, друзья! Меня не наградили медалью за 4 сына и не дали землю, мы пока еще не крестили сына и я не беременна, дайте выдохнуть. Я купила маме квартиру!» — написала Кожевникова. Новость она снабдила снимком: актриса взобралась на стремянку, вооружившись шуруповертом.

По словам Кожевниковой, к дорогостоящей покупке она шла десять лет. За это время телезвезда завела четырех детей, в воспитании которых ей помогала мать. Однако, как убеждена Кожевникова, родители должны жить отдельно. Теперь у ее родительницы появилась собственная просторная квартира. Последнее слово при выборе жилья оставалось за будущей хозяйкой.

Материалы по теме:
«Время было сумасшедшее» Они покорили Москву и сняли квартиру. Их жизнь превратилась в кошмар
«Время было сумасшедшее»Они покорили Москву и сняли квартиру. Их жизнь превратилась в кошмар
20 августа 2018
«Папа, почему бы тебе не съехать?» Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
«Папа, почему бы тебе не съехать?»Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
23 июля 2018
«Мы начали друг друга бесить» Взрослые сестры решили жить вместе. Это закончилось очень плохо
«Мы начали друг друга бесить»Взрослые сестры решили жить вместе. Это закончилось очень плохо
6 августа 2018
Меньше некуда Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Меньше некудаРоссиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
24 июля 2018

Это трехкомнатная квартира площадью 140 квадратных метров в Подмосковье, пишет Super. Она находится в четырехэтажном доме в пяти километрах от МКАД. Неподалеку от него располагается гимназия имени Е.М. Примакова. Это обстоятельство учитывалось при поисках жилья: бабушка хотела забирать внуков из школы. Чтобы закрыть сделку, актрисе пришлось продать две другие квартиры и взять ипотеку. По сведениям риелтора, подобные лоты в данном жилищном комплексе стоят около 90 миллионов рублей.

К ремонту Кожевникова приступила три месяца назад. Закупкой стройматериалов и сантехники она занимается самостоятельно. В планах актрисы приобрести жилплощадь по соседству. В данный момент знаменитость снимает дом в элитном поселке в Красногорске.

Ранее коллега Кожевниковой по цеху, Наталья Рудова, удивилась расходам на ремонт жилья. Работы в квартире ее матери обошлись артистке в два раза дороже, чем предполагалось изначально.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Оскорбления Пугачевой в адрес Михайлова объяснили попаданием певицы в секту

      После взрыва на ТЭЦ в российском регионе возбудили второе дело

      Работа следователей на месте взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве попала на видео

      В Испании потеряли собаку Шария

      Глава ДНР рассказал о прятавшей ребенка от принудительной эвакуации жительнице

      Посол Германии в Великобритании призвал не извиняться за утечку разговора

      «Росатом» и МАГАТЭ обсудили запуск работы Запорожской АЭС

      Каррера оценил видео с осужденным легионером «Спартака» в ночном клубе в Дубае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше