Звезда сериала «Универ» подарила матери квартиру

Актриса Мария Кожевникова подарила матери квартиру

Актриса Мария Кожевникова купила квартиру в подарок своей матери. Об этом звезда сериала «Универ» сообщила в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет, друзья! Меня не наградили медалью за 4 сына и не дали землю, мы пока еще не крестили сына и я не беременна, дайте выдохнуть. Я купила маме квартиру!» — написала Кожевникова. Новость она снабдила снимком: актриса взобралась на стремянку, вооружившись шуруповертом.

По словам Кожевниковой, к дорогостоящей покупке она шла десять лет. За это время телезвезда завела четырех детей, в воспитании которых ей помогала мать. Однако, как убеждена Кожевникова, родители должны жить отдельно. Теперь у ее родительницы появилась собственная просторная квартира. Последнее слово при выборе жилья оставалось за будущей хозяйкой.

Это трехкомнатная квартира площадью 140 квадратных метров в Подмосковье, пишет Super. Она находится в четырехэтажном доме в пяти километрах от МКАД. Неподалеку от него располагается гимназия имени Е.М. Примакова. Это обстоятельство учитывалось при поисках жилья: бабушка хотела забирать внуков из школы. Чтобы закрыть сделку, актрисе пришлось продать две другие квартиры и взять ипотеку. По сведениям риелтора, подобные лоты в данном жилищном комплексе стоят около 90 миллионов рублей.

К ремонту Кожевникова приступила три месяца назад. Закупкой стройматериалов и сантехники она занимается самостоятельно. В планах актрисы приобрести жилплощадь по соседству. В данный момент знаменитость снимает дом в элитном поселке в Красногорске.

Ранее коллега Кожевниковой по цеху, Наталья Рудова, удивилась расходам на ремонт жилья. Работы в квартире ее матери обошлись артистке в два раза дороже, чем предполагалось изначально.