Звезда «Уральских пельменей» рассталась с женихом

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева сообщила, что рассталась с женихом

Участница юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева сообщила, что рассталась с женихом. О разрыве помолвки звезда рассказала в Telegram.

Артистка выложила пост, в котором намекнула на разрыв с женихом. Подписчики поинтересовались, имеет ли Корнева в виду, что ее свадьба отменяется. «Выходит, что так», — написала она.

Звезда «Уральских пельменей» добавила, что выйдет замуж, когда встретит достойного мужчину, который сделает ей предложение. «Тут, к сожалению, не в характерах несхождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью», — высказалась она о расставании. Другие подробности артистка не сообщила.

О помолвке Корнева объявила в январе. «Этой ночью сказала четыре слова: "С Новым годом" и "да"», — написала она в соцсети и выложила фото с кольцом на пальце.

Перед этим Корнева рассказала об отношениях в «Уральских пельменях». Она заверила, что участники коллектива являются друзьями.

