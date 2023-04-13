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15:37, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» рассказала об отношениях в коллективе

Артистка «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала, что участники проекта дружат

Кадр: СТС

Артистка юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала об отношениях в коллективе. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы зрителей.

Корнева заверила, что участники «Уральских пельменей» являются друзьями. «Так долго вместе просто коллегами быть сложно», — пояснила звезда проекта, отвечая на вопрос зрителя об отношениях между артистами.

Она также рассказала о подготовке номеров коллектива. По словам Корневой, она и другая артистка проекта Илана не состоят в авторской группе «Уральских пельменей». Чтобы выучить свои реплики, она сначала репетирует сцену с товарищами по проекту, а позднее выделяет время, чтобы внимательно прочитать их и запомнить.

Ранее участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков признался, что артисты проекта в какой-то степени устали друг от друга, так как давно работают вместе. По его словам, в связи с этим в свободное время участники коллектива стараются не встречаться.

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Маргарита Щигарева
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