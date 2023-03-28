Звезда «Уральских пельменей» рассказал об усталости артистов друг от друга

Звезда «Уральских пельменей» Рожков заявил, что артисты проекта надоели друг другу

Участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков заявил, что артисты коллектива в какой-то мере устали друг от друга за годы совместной работы. Об этом он рассказал KP.RU.

Говоря о своем дне рождения, Рожков отметил, что раньше участники проекта отмечали такие праздники в коллективе. Однако сейчас, по словам артиста, они с коллегами несколько надоели друг другу, так как слишком давно работают вместе. «И так часто встречаемся на съемках и гастролях, поэтому в остальное время стараемся друг от друга отдыхать», — пояснил он.

28 марта Рожкову исполняется 52 года. В шоу «Уральские пельмени» он участвует с момента его создания в 2009 году. До этого выступал капитаном одноименной команды КВН, из которой впоследствии и образовался юмористический проект.

Ранее Рожков рассказал о детской мечте. Артист признался, что, будучи ребенком, он хотел в будущем стать таксистом. Звезда «Уральских пельменей» пояснил, что на его представление о работе таксистом повлиял сосед.