Звезда «Уральских пельменей» рассказал о детской мечте

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков признался, что в детстве мечтал стать таксистом

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, кем мечтал стать в детстве. В своем Telegram-канале он признался, что в детском возрасте ему казалась привлекательной профессия таксиста.

«Кем я хотел стать в детстве? А хотел я стать... Таксистом! Мне казалось, что это очень интересная работа. Все время за рулем, общаешься с людьми», — рассказал он.

Звезда «Уральских пельменей» пояснил, что на его представление о работе таксистом повлиял сосед. «У меня был сосед таксист, и он всегда был при деньгах, всегда навеселе, а еще машина во дворе стояла. Мой папа десять лет в очереди стоял за автомобилем, а тут у тебя уже такси, и машина своя. Ты можешь куда хочешь на ней ехать!» — сказал юморист.

Ранее Рожков высказал свое мнение о москвичах. По мнению юмориста, многие жители города приезжают в столицу, чтобы заработать денег, а затем переезжают туда, где лучше.