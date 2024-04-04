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19:49, 4 апреля 2024Силовые структуры

19-летний россиянин заживо сжег четверых человек в частном доме

В Свердловской области осудят 19-летнего юношу, заживо сжегшего четырех человек

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Свердловском областном суде начался процесс над 19-летним жителем Новоуральска Егором Стародубцевым, который устроил два поджога, в результате одного из них заживо сгорели четыре человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следователей, первый поджог подсудимый совершил в апреле 2023 года из мести. Тогда юноша в состоянии алкогольного опьянения решил сжечь дом своей несовершеннолетней подруги и ее матери в селе Тарасково, подпалив зажигалкой опилки и мягкую игрушку на кухне. Когда огонь разгорелся, он украл телевизор и покинул дом. После этого Стародубцев поджег их баню, которую односельчане успели потушить, а вот дом и имущество потерпевших пострадали.

Второй поджог он совершил в мае 2023 года, когда пришел в гости к знакомому. Помимо них в частном доме находилось еще три человека, они распивали спиртные напитки. Между хозяином дома и подсудимым произошел конфликт. Следствие уточняет, что именно в этот момент Стародубцев решил расправиться с мужчиной. Он вышел из дома и поджег сухие доски напротив входа. Таким образом Стародубцев заблокировал единственный выход к спасению потерпевших. После этого подсудимый скрылся с места преступления. Находившиеся в доме не выжили. Отмечается, что в результате этого пожара также пострадали соседний дом и гараж.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бурятии приговорил к 22 годам лишения свободы 30-летнего местного жителя, который расправился с бывшей женой и тестем-инвалидом путем поджога их дома.

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      Анна Габай
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