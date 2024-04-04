42-летняя Собчак снялась в халате и показала лицо без макияжа

42-летняя телеведущая Ксения Собчак снялась в халате и показала лицо без макияжа

Российская телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость сняла себя во время отдыха в Дубае. Так, она позировала лежа в постели в белом халате с растительным принтом итальянского бренда Versace.

Кроме того, журналистка примерила очки с прозрачными стеклами и надела золотистые браслеты на руку. В то же время она убрала за уши гладко уложенные волосы и продемонстрировала естественную внешность без косметики.

Ранее в апреле была раскрыта стоимость отпуска Ксении Собчак в одном из самых дорогих отелей Дубая.