Раскрыта стоимость отпуска Ксении Собчак в одном из самых дорогих отелей Дубая

Отпуск Ксении Собчак в отеле Дубая стоит 2,3 миллиона рублей в неделю

Российская телеведущая Ксения Собчак проводит отпуск в номере с услугами личного дворецкого стоимостью 2,3 миллиона рублей в неделю. Траты журналистки на отдых раскрыло издание «Страсти».

По данным источника, Собчак поехала в Объединенные Арабские Эмираты вместе с сыном Платоном и остановилась в пятизвездочном Burj Al Arab — одном из самых дорогих отелей Дубая.

Для отдыха она выбрала двухуровневый суперлюкс, площадь которого составляет 335 квадратных метров. Помимо двух спален и двух ванных, помещение располагает гардеробной, столовой и рабочей зоной с компьютером. Из номера открывается вид на море.

Кроме того, гостям предлагают косметику люксового бренда Hermès и услуги личного дворецкого, который распаковывает вещи, чистит обувь и сопровождает клиентов во время отдыха. Недельное проживание в таких условиях обходится в 2,3 миллиона рублей без учета налогов.

Ранее футболист Криштиану Роналду похвастался отдыхом на роскошной вилле на частном острове в Саудовской Аравии. Звезда спорта тратит там около 650 тысяч рублей за ночь.