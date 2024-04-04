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16:45, 4 апреля 2024Экономика

Часть стены рухнула в российской школе

На Алтае в школе рухнула часть стены, занятия в здании продолжили

Кадр: «Вести Алтай»

В городе Камень-на-Оби Алтайского края обрушилась часть стены в школе. При этом занятия в учебном заведении продолжились, сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел в школе номер 3, которая была построена в 1916 году. Во время каникул у здания обвалилась кирпичная кладка на площади около одного квадратного метра. В школе пришлось закрыть служебный туалет, который находится за рухнувшей стеной, и огородить место аварии. Однако прерывать проведение занятий не планируется, так как безопасности учеников ничего не угрожает.

Причиной произошедшего, по словам местных жителей, стала протекающая крыша здания. И это уже не первое обрушение каменной кладки — полгода назад в школе рухнула часть потолка в коридоре на первом этаже.

Ранее в другой российской школе рухнул потолок спортзала. Инцидент произошел в селе Донское Оренбургской области. Во время происшествия никто не пострадал, учеников не было в школе из-за выходного дня. Предварительной причиной случившегося стала тяжесть снега.

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      Нина Ташевская
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