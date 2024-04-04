Боец ММА обучит спортсменов Тулы своим приемам

Боец ММА Монсон проведет мастер-класс для спортсменов из Тульской области

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон обучит спортсменов из Тульской области своим приемам. Об этом сообщает «Московский Комсомолец Тула» со ссылкой на пресс-службу Минспорта региона.

Уточняется, что боец ММА будет присутствовать на Кубке губернатора Тульской области по джиу-джитсу, который состоится в «Тула-Арене» 11 и 12 мая. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship Монсон будет проводить мастер-класс для спортсменов.

В 2023 году боец смешанного стиля (MMA) Монсон был избран в парламент Башкортостана от партии «Единая Россия». В мае этого же года спортсмен отказался от американского гражданства, а в 2018 он оформил российское. Кроме того, в 2016-м боец стал гражданином ЛНР, также он является почетным гражданином Абхазии.