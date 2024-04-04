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17:16, 4 апреля 2024Экономика

Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

aif.ru: стоимость ИЖС в Подмосковье вырастет на 15-25 процентов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшие несколько месяцев стоимость индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Подмосковье вырастет на 15-25 процентов. Прогноз цен на этот вид недвижимости дали эксперты, опрошенные aif.ru.

По словам специалистов, по сравнению с прошлым годом цены на объекты загородной недвижимости в столичном регионе выросли, но в первую очередь за счет подорожания земельных участков на 25-30 процентов, а в некоторых районах — до 50-70 процентов. Загородные дома в Подмосковье, в свою очередь, прибавили в стоимости 20-30 процентов за два года. Эксперты добавили, что загородные дома заметно подорожали после того, как во втором полугодии 2023 года наблюдался отток покупателей с городского рынка готовых квартир в сегмент загородной недвижимости.

Между тем стоимость строительства к нынешнему сезону практически не изменилась: цены на стройматериалы и услуги выросли в пределах 10-15 процентов, однако рынок постепенно стабилизировался, так как наравне с подорожавшими товарами появились более дешевые аналоги. В данный момент за строительство загородного дома с приобретением земельного участка размером пять-шесть соток в среднем понадобится заплатить от 9 до 14 миллионов рублей. «Это будет дом под ключ с ремонтом, всем необходимым оборудованием и, возможно, частично с мебелью», — рассказали специалисты.

Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне индивидуальное строительство подорожает на 15-25 процентов. По их мнению, это произойдет под влиянием инфляции и курсов валют.

Ранее в этот же день стала известна стоимость самого дорогого особняка в Подмосковье.

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      Полина Кислицына
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