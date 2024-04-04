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15:13, 4 апреля 2024Экономика

Раскрыта стоимость самого дорогого особняка под Москвой

Стоимость самого дорогого особняка в Подмосковье составила 5 миллиардов рублей

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Цена самого дорогого частного дома в Московской области, доступного для покупки в данный момент, составила пять миллиардов рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты инвестиционной компании Garnet.

Речь идет об объекте, расположенном в подмосковном Одинцово на участке размером 50 соток. Его площадь — 3,3 тысячи квадратных метров.

Напротив, стоимость самого дешевого дома на рынке Московской области оценивается в 230 тысяч рублей. За указанную сумму удастся приобрести дачу площадью девять «квадратов» на участке размером шесть соток. Таким образом, разница в цене между наиболее дорогим и бюджетным объектом составляет более 21 тысячи раз. При этом средняя стоимость частного дома, выставленного на продажу в Московской области, находится на уровне в 14,5 миллиона рублей.

Днем ранее эксперты назвали стоимость самой старой квартиры, доступной для покупки в Москве.

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      Полина Кислицына
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