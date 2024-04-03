Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 3 апреля 2024Экономика

Москвичам раскрыли стоимость самой старой квартиры в городе

Самая старая квартира в Москве оценивается в 143 миллиона рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Самая «возрастная» квартира в Москве оценивается в 143 миллиона рублей. Старейшие лоты в столичной экспозиции изучило «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Жилплощадь выставлена на продажу в Басманном районе города. Квартира занимает 260 квадратных метров. Дом, в котором она располагается, возведен более двухсот лет назад — в 1810 году. Рынок такого жилья в Басманном районе представлен 51 квартирой.

По подсчетам компании, в Москве из 6,4 тысячи объектов ровно 267 квартир — старше 1900 года. Лишь десять из них продаются за пределами Центрального административного округа. Больше всего таких лотов размещено в Пресненском районе столицы. Здесь на данный момент экспонируется 55 подобных квартир.

Материалы по теме:
Москва не нужна Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Москва не нужнаСколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
15 ноября 2018
Крысиный угол Почему москвичи ненавидят жить в центре
Крысиный уголПочему москвичи ненавидят жить в центре
27 ноября 2018
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить» Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
15 января 2018

Ранее москвичам назвали стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в мегаполисе. За 114 квадратных метров в районе Якиманки просят 275 миллионов рублей. Дом пока не введен в эксплуатацию — заселение планируется не раньше 2026 года.

Самое дорогое жилье в России закономерно экспонируется в столице. Это пентхаус общей площадью 901 квадратный метр рядом с Патриаршими прудами. Объект оценивается в 275 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В России могут построить новый мегамост. Где он появится и сколько будет стоить?

      В Белгородской области рассказали о формате сдачи выпускных экзаменов

      Херш рассказал об американских предупреждения о теракте в «Крокусе»

      В Латвии кандидата в депутаты обвинили в шпионаже в пользу России

      Тренер «Локомотива» захотел подать в отставку

      На Украине раскрыли планы главкома ВСУ в отношении Крыма

      В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

      США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

      Раскрыты способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами

      Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше