Москвичам раскрыли стоимость самой старой квартиры в городе

Самая старая квартира в Москве оценивается в 143 миллиона рублей

Самая «возрастная» квартира в Москве оценивается в 143 миллиона рублей. Старейшие лоты в столичной экспозиции изучило «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Жилплощадь выставлена на продажу в Басманном районе города. Квартира занимает 260 квадратных метров. Дом, в котором она располагается, возведен более двухсот лет назад — в 1810 году. Рынок такого жилья в Басманном районе представлен 51 квартирой.

По подсчетам компании, в Москве из 6,4 тысячи объектов ровно 267 квартир — старше 1900 года. Лишь десять из них продаются за пределами Центрального административного округа. Больше всего таких лотов размещено в Пресненском районе столицы. Здесь на данный момент экспонируется 55 подобных квартир.

Ранее москвичам назвали стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в мегаполисе. За 114 квадратных метров в районе Якиманки просят 275 миллионов рублей. Дом пока не введен в эксплуатацию — заселение планируется не раньше 2026 года.

Самое дорогое жилье в России закономерно экспонируется в столице. Это пентхаус общей площадью 901 квадратный метр рядом с Патриаршими прудами. Объект оценивается в 275 миллионов рублей.