Раскрыта стоимость самой дорогой «однушки» в новостройках Москвы

Skolkovo Realty: самая дорогая «однушка» в новостройках Москвы стоит ₽275 млн

Самая дорогая однокомнатная квартира в столичной новостройке стоит 275 миллионов рублей. Рынок малогабаритного жилья в Москве изучила компания Skolkovo Realty. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По этой стоимости можно прибрести «однушку» площадью 114 квадратных метров в районе Якиманки. Дом готовят к вводу во втором квартале 2026 года.

В данный момент в столице экспонируется 22,9 тысячи однокомнатных квартир, доля первичных и вторичных лотов приблизительно одинакова. Большая часть оценивается в пределах 10-20 миллионов рублей. Единицы продаются дороже чем за 30 миллионов — в новостройках таких объектов всего 420, а среди готового жилья — 158 вариантов.

Самым дорогостоящим лотом на вторичном рынке стала 98-метровая «однушка» в Хамовниках. На продажу квартира выставлена за 258 миллионов рублей. Жилищный комплекс, в котором она располагается, сдан в 2014 году.

Ранее аналитики подсчитали стоимость жилплощади на самой дорогой улице Москвы. За самую бюджетную вторичную квартиру просят 20 миллионов рублей. Лот представляет собой двухкомнатную квартиру площадью 41 квадратный метр в доме 1961 года. Стоимость самой дорогой квартиры — 715 миллионов рублей — оправдана площадью в 550 «квадратов».