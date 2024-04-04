Ведущая шоу «Давай поженимся!» раскрыла закулисье передачи

Сябитова: ведущие шоу «Давай поженимся!» пользуются записками с подсказками

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, как проходят съемки передачи. В беседе с изданием «Телепрограмма» сваха сообщила, что она и ее коллеги пользуются записками с подсказками.

Сябитова заявила, что за один день записываются четыре выпуска «Давай поженимся!». По словам ведущей, ее рабочий день начинается в шесть часов утра и заканчивается поздно ночью. Сваха уточнила, что за сутки ей и ее коллегам нужно прочитать десятки историй героев программы.

«Если в перерыве после съемок меня спросить, как звали героя или героиню, то я вам точно этого не скажу. (...) У нас на столе лежат записки с подсказками имен героев, поскольку запоминать все очень трудно», — раскрыла она закулисье программы.

Ранее Сябитова прокомментировала сообщения о том, что в «Давай поженимся!» могут пригласить участников спецоперации на Украине. Она выразила уверенность в том, что выпуски с военными вызовут у зрителей положительные эмоции.