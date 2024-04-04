На Украине назвали диверсией проект об ужесточении мобилизации

Депутат Рады Разумков назвал диверсией законопроект об ужесточении мобилизации

Депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу «Новины. Live».

Разумков назвал диверсией законопроект об ужесточении мобилизации. Он подчеркнул, что инициативу еще не утвердили, а он уже навредил стране и в международном, и в финансовом плане.

Парламентарий добавил, что покинувшие страну украинцы, узнав о возможном запрете на оказание консульских услуг уклонистам, срочно переоформили свои паспорта и получили документы со сроком действия в десять лет.

«И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения. С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше», — заключил Разумков.

Первую версию законопроекта об ужесточении мобилизации правительство Украины представило в конце декабря прошлого года. Позже инициативу неоднократно критиковали за слишком жесткие нормы. В феврале к ней предложили 4195 правок.