Джефф Безос тайно купил поместье в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос купил третье поместье в Майами за $90 млн

Основатель Amazon Джефф Безос тайно купил третье по счету поместье в так называемом бункере для миллиардеров — на рукотворном закрытом острове Индиан-Крик в Майами. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Новая недвижимость обошлась Безосу в 90 миллионов долларов, сделка прошла вне рынка. Внутри поместья шесть спален, в последний раз жилье продавали в 1998 году за 2,5 миллиона долларов. По данным источников, бизнесмен планирует поселиться в новом поместье, пока идет перестройка ранее купленных им домов в Майами.

Безос начал скупать дома в «бункере для миллиардеров» в 2023 году. За пять месяцев он приобрел две соседние усадьбы на Индиан-Крик. Стоимость первого объекта составила 79 миллионов, а стоимость второго — 68 миллионов долларов.