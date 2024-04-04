Генерал ВСУ в отставке Кривонос рассказал о панике Зеленского

Панические рассказы украинского лидера Владимира Зеленского говорят о его некомпетентности. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«Когда президент в определенных моментах паникует и рассказывает, что мы будем терять территории, мы не готовы к отражению российского наступления, хочется задать ему вопрос. У вас было пять лет, вы могли сделать страну просто суперкрепостью», — заявил Кривонос.

По его мнению, Зеленский до сих пор является президентом только благодаря украинскому народу, и если лидер страны не разбирается в каких-то тонкостях, то стоит создать «правительство спасения».

Ранее Сергей Кривонос призвал подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости. Он отметил, что российским войскам необходимо иметь достаточное количество сил и средств, чтобы блокировать Харьков, в то время как в городе находится большое количество домов и зданий разного назначения.