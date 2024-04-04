Главу структурного подразделения «Лукойла» арестовали по делу о взятке

В Москве арестовали главу подразделения «Лукойла» Степанова по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке. Об этом в четверг, 4 апреля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции столицы.

Степанов обвиняется в коррупционных преступлениях. Ему предъявлено обвинение по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемого под стражу на время расследования и отправил Степанова в СИЗО. Он проходит по делу высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России.

В Иркутской области полиция ранее задержала бывшего заместителя министра лесного комплекса региона за миллионную взятку.