Заявление о разрушении Россией «Херсонеса Таврического» не подтвердилось

Ряд украинских и проукраинских Telegram-каналов заявил, что Россия якобы разрушает музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Так, канал «Крымский ветер» заявил, что митрополит Тихон от имени РПЦ «возглавляет ограбление и уничтожение музея-заповедника "Херсонес Таврический"». Также в посте утверждается, будто Россия разрушает территорию музея-заповедника, якобы ведет там незаконное строительство и проводит «циничное ограбление и уничтожение мирового культурного наследия».

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о включении «Херсонеса Таврического» в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Уточнялось, что принятое решение создает правовые условия для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны «Древнего города Херсонеса Таврического» в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Кроме того, в 2015 году глава государства предложил основать недалеко от заповедника «Херсонес Таврический» историко-культурный центр христианства.

В декабре 2023 года стало известно, что в Херсонесе возродят Свято-Владимирский мужской монастырь. Он существовал с 1850 по 1924 год, а в 1924 году был закрыт, его здания передали Херсонесскому историко-археологическому музею. «Ровно век назад здания монастыря были ликвидированы и переданы Херсонесскому музею, а в 2024 году настало время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре», — рассказала в феврале 2024 года пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Губернатор Михаил Развожаев при этом сообщал, что доступ на территорию музея-заповедника будет по-прежнему открыт, а речи о закрытии территории Древнего Херсонеса не идет. Директор музея-заповедника Елена Морозова указывала, что в России есть много примеров, когда на территории монастыря располагаются музейные комплексы и при этом они добрососедствуют. Кроме того, уточнялось, что сам музей переедет в новые здания историко-археологического парка. Историко-археологический парк планируют открыть в 2024 году.

Отмечалось, что в России нет аналогов историко-археологическому парку «Херсонес Таврический». «В него войдут и исторические памятники древнего Херсонеса, и тематические музеи, и образовательные центры», – сообщало «РИА Новости».

Митрополит Тихон рассказывал, что в историко-археологическом парке в том числе воссоздадут Херсонес X века. «Здесь будет одно из самых привлекательных, красивых и, как сейчас говорят, обучающих мест в России. Надеемся, что к началу следующего года мы все завершим... Это будет настоящее достояние южной России, да и всей страны», — высказывался он об историко-археологическом парке.

В январе 2023 года стало известно, что античный Херсонес защитят от разрушения. Отмечалось, что в Севастополе начали мониторить береговую зону, чтобы предотвратить разрушение городища Херсонес. А в марте 2024 года сообщалось, что строители историко-археологического парка восстановили русло древней реки Героон, обнаруженной в ходе раскопок.

Утверждения о том, что Россия якобы уничтожает музей-заповедник «Херсонес Таврический», распространились по украинским Telegram-каналам.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».