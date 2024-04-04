Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:58, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Заявление о разрушении Россией «Херсонеса Таврического» не подтвердилось

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ряд украинских и проукраинских Telegram-каналов заявил, что Россия якобы разрушает музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Так, канал «Крымский ветер» заявил, что митрополит Тихон от имени РПЦ «возглавляет ограбление и уничтожение музея-заповедника "Херсонес Таврический"». Также в посте утверждается, будто Россия разрушает территорию музея-заповедника, якобы ведет там незаконное строительство и проводит «циничное ограбление и уничтожение мирового культурного наследия».

В 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ о включении «Херсонеса Таврического» в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Уточнялось, что принятое решение создает правовые условия для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны «Древнего города Херсонеса Таврического» в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Кроме того, в 2015 году глава государства предложил основать недалеко от заповедника «Херсонес Таврический» историко-культурный центр христианства.

Материалы по теме:
«Одно большое Отечество» 79 лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция
«Одно большое Отечество»79 лет назад началась Крымская стратегическая наступательная операция
8 апреля 2023
Гордость и любовь. Крым присоединился к Российской империи 240 лет назад. О чем важно помнить сегодня?
Гордость и любовь.Крым присоединился к Российской империи 240 лет назад. О чем важно помнить сегодня?
19 апреля 2023

В декабре 2023 года стало известно, что в Херсонесе возродят Свято-Владимирский мужской монастырь. Он существовал с 1850 по 1924 год, а в 1924 году был закрыт, его здания передали Херсонесскому историко-археологическому музею. «Ровно век назад здания монастыря были ликвидированы и переданы Херсонесскому музею, а в 2024 году настало время перемен и воссоздания монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре», — рассказала в феврале 2024 года пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Губернатор Михаил Развожаев при этом сообщал, что доступ на территорию музея-заповедника будет по-прежнему открыт, а речи о закрытии территории Древнего Херсонеса не идет. Директор музея-заповедника Елена Морозова указывала, что в России есть много примеров, когда на территории монастыря располагаются музейные комплексы и при этом они добрососедствуют. Кроме того, уточнялось, что сам музей переедет в новые здания историко-археологического парка. Историко-археологический парк планируют открыть в 2024 году.

Отмечалось, что в России нет аналогов историко-археологическому парку «Херсонес Таврический». «В него войдут и исторические памятники древнего Херсонеса, и тематические музеи, и образовательные центры», – сообщало «РИА Новости».

Митрополит Тихон рассказывал, что в историко-археологическом парке в том числе воссоздадут Херсонес X века. «Здесь будет одно из самых привлекательных, красивых и, как сейчас говорят, обучающих мест в России. Надеемся, что к началу следующего года мы все завершим... Это будет настоящее достояние южной России, да и всей страны», — высказывался он об историко-археологическом парке.

В январе 2023 года стало известно, что античный Херсонес защитят от разрушения. Отмечалось, что в Севастополе начали мониторить береговую зону, чтобы предотвратить разрушение городища Херсонес. А в марте 2024 года сообщалось, что строители историко-археологического парка восстановили русло древней реки Героон, обнаруженной в ходе раскопок.

Утверждения о том, что Россия якобы уничтожает музей-заповедник «Херсонес Таврический», распространились по украинским Telegram-каналам.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Вяльбе назвала главу МОК мразью

      В Москве подешевел один тип жилья

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры и промышленности в Харькове

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше