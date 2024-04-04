Собачников предупредили о начале опасного сезона

Кинолог Голубев: при аллергии у собаки возникает кожный зуд

У собаки при аллергии на пыльцу растений и деревьев могут появиться кожный зуд и выделения из носа. Об этом агентству «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Некоторые собаки страдают от аллергии на цветочную пыльцу (амброзия, липа). Из-за сильного зуда питомец может начать вылизывать и травмировать себя. Из-за аллергии зачастую появляются проплешины и залысины вокруг глаз. Другие симптомы — слезоточивость, выделения из носа, воспаления ушных раковин, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Из-за аллергии может возникнуть перхоть, появиться воспаления и шелушения на открытых участках тела или начаться несезонная линька.

Респираторная аллергия возникает при контакте с тополиным пухом. Кинолог объяснил, что для нее характерны отекшие глаза, кашель, одышка, хрипы и обильные выделения из носа. «Собака может начать чихать и чесать морду лапами», — добавил он.

Если хозяин животного знает о его подверженности аллергии, собаку лучше показать врачу до начала сезонного обострения. Кинолог также рекомендовал не выезжать с таким животным за город и не гулять днем в жаркие сухие дни.

Сдержать попадание пыли и пыльцы в квартиру помогут сетки на окнах, а также воздухоочиститель. Помещение рекомендуется проветривать в безветренную погоду и после дождя. Кинолог также посоветовал чаще проводить уборку в доме, протирая все поверхности влажной тряпкой. После прогулки собаку рекомендуется мыть, удаляя пух и пыльцу с шерсти.

Ранее аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаэлян посоветовала россиянам пить больше жидкости и чаще промывать нос, чтобы легче перенести аллергию.