Среда обитания
Все
11:38, 5 апреля 2024Среда обитания

Собачников предупредили о начале опасного сезона

Кинолог Голубев: при аллергии у собаки возникает кожный зуд

Фото: Unsplash

У собаки при аллергии на пыльцу растений и деревьев могут появиться кожный зуд и выделения из носа. Об этом агентству «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Некоторые собаки страдают от аллергии на цветочную пыльцу (амброзия, липа). Из-за сильного зуда питомец может начать вылизывать и травмировать себя. Из-за аллергии зачастую появляются проплешины и залысины вокруг глаз. Другие симптомы — слезоточивость, выделения из носа, воспаления ушных раковин, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Из-за аллергии может возникнуть перхоть, появиться воспаления и шелушения на открытых участках тела или начаться несезонная линька.

Респираторная аллергия возникает при контакте с тополиным пухом. Кинолог объяснил, что для нее характерны отекшие глаза, кашель, одышка, хрипы и обильные выделения из носа. «Собака может начать чихать и чесать морду лапами», — добавил он.

Если хозяин животного знает о его подверженности аллергии, собаку лучше показать врачу до начала сезонного обострения. Кинолог также рекомендовал не выезжать с таким животным за город и не гулять днем в жаркие сухие дни.

Сдержать попадание пыли и пыльцы в квартиру помогут сетки на окнах, а также воздухоочиститель. Помещение рекомендуется проветривать в безветренную погоду и после дождя. Кинолог также посоветовал чаще проводить уборку в доме, протирая все поверхности влажной тряпкой. После прогулки собаку рекомендуется мыть, удаляя пух и пыльцу с шерсти.

Ранее аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаэлян посоветовала россиянам пить больше жидкости и чаще промывать нос, чтобы легче перенести аллергию.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Звезда «Женского стендапа» высказалась о конфликтах с другими комиками

      Собчак высказалась о голой фотосессии Моргенштерна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше