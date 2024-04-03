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14:33, 3 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты неочевидные способы легче пережить аллергию

Иммунолог Рафаэлян: чтобы легче пережить поллиноз, надо пить больше воды

Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock / Fotodom

Для того чтобы легче пережить аллергию, надо пить больше жидкости и соблюдать еще несколько рекомендаций, считает аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаэлян. Несколько неочевидных способов облегчить жизнь в период активного цветения растений она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Рафаэлян посоветовала россиянам во время обострения аллергии на пыльцу, особенно если она сопровождается заложенностью и обильными выделениями из носа, пить больше воды, соков и морсов. Дополнительная жидкость поможет разжижать слизь в носовых проходах и принесет облегчение, объяснила врач.

«Если вы пьете много чая, а на обед предпочитаете бульон или суп, это еще один вариант облегчить симптомы поллиноза. Пар от теплых напитков и блюд поможет избавиться от заложенности носа», — добавила она.

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В дополнение к медикаментозной терапии, по мнению иммунолога, аллергикам следует чаще промывать нос.

Это процедура помогает на начальных этапах цветения и в период прохождения комбинированной терапии. Она уменьшает заложенность и облегчает зуд, а также удаляет микрочастицы со слизистой, уменьшает количество выделений из носа и помогает восстановить свободное дыхание

Алла Рафаэляналлерголог-иммунолог

Тем же, кто уже давно испытывает симптомы аллергии во время цветения, лучше иметь под рукой заранее подготовленную базовую аптечку для облегчения состояния. Специалист рекомендовала включить в нее изотонический раствор морской воды для регулярного орошения слизистой носа и антигистаминные препараты первого или второго поколения для экстренного применения при аллергических реакциях. Более расширенную аптечку необходимо собирать индивидуально с лечащим врачом-аллергологом, подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, Рафаэлян призвала аллергиков пересмотреть время для прогулок.

Старайтесь не находиться на улице рано утром. Помните: наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается в сухие и жаркие дни, поэтому прогулки лучше перенести на вечерние часы после дождя — в это время пыльцы в воздухе значительно меньше

Алла Рафаэляналлерголог-иммунолог

В заключение иммунолог предложила обратить внимание на рацион. По ее словам, в период активного цветения не рекомендуется проводить эксперименты с фруктами, орехами и медом. Даже если ранее эти продукты не вызывали дискомфорта, важно не увлекаться ими, чтобы не вызвать перекрестную аллергическую реакцию.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая перечислила популярные ошибки при уборке. Начинать ее, рассказала она, нужно сверху — с карнизов, верхних полок и ламп, а не с пола.

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      Наталья Обрядина
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