Министры стран НАТО закатили глаза от предложения Столтенберга по Украине

Politico: министры НАТО закатили глаза от идеи фонда для Украины на $100 млрд

Министры некоторых стран НАТО закатили глаза от идеи генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о фонде для Украины на 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

«После презентации идеи некоторые министры закатили глаза на сумму в 100 миллиардов, задаваясь вопросом, откуда она взялась», — заявил изданию дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Отмечается, что некоторые западноевропейские страны обеспокоены тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского Союза (ЕС) играть более важную роль в сфере обороны.

Кроме того, предложение также вызвало множество вопросов по деталям. Ключевой вопрос заключается в том, состоит ли эта идея из новых средств или просто включает существующие программы помощи Киеву, которые страны блока отправляют сами.

Ранее Столтенберг предложил создать фонд в 100 миллиардов долларов для помощи Вооруженным силам Украины в течение пяти лет. Он также выступил с инициативой по передаче под контроль НАТО управления контактной группой, «которая координирует поставки оружия на Украину примерно 50 странами».