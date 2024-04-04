На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Как следует из информации портала, 4 апреля в 19:34 по московскому времени предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Киеве. После этого, через три минуты, в «красную зону» вошли все области страны.
Позднее, в 20:06, произошел отбой тревоги в Киеве и всех остальных областях страны.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.