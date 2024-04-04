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20:11, 4 апреля 2024Бывший СССР

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Thomas Peter / Reuters

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Как следует из информации портала, 4 апреля в 19:34 по московскому времени предупреждения об угрозе с воздуха начали действовать в Киеве. После этого, через три минуты, в «красную зону» вошли все области страны.

Позднее, в 20:06, произошел отбой тревоги в Киеве и всех остальных областях страны.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России ударили по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, как сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Валентин Карант
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