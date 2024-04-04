Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 4 апреля 2024Мир

Названы условия выживания НАТО

Политолог Сайле: выживание НАТО зависит от итогов президентских выборов в США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Erica Dischino / Reuters

Выживание НАТО во многом зависит от результатов президентских выборов в США, которые поставят перед альянсом «насущные вопросы». Такие условия назвал доцент Школы международных отношений и государственного управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле в интервью изданию Newsweek.

«НАТО просуществовало так долго, потому что один президент [США] за другим отстаивал интересы альянса, а президент — самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО», — указал он.

По мнению Сайле, если в США к власти придет президент, который решит выйти из НАТО, то европейские страны начнут искать новый способ организации своей безопасности. Им может стать существование старого альянса без Соединенных Штатов или создание совершенно новой организации, подчеркнул политолог.

Ранее НАТО сравнили со старухой со скверным характером. Так описал альянс посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в контексте 75-летия подписания Североатлантического договора.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала трех пособников террористов из «Крокуса». В чем их подозревают?

      «Сулящего бедствия» сельдяного короля поймали перед землетрясением на Тайване

      56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

      Российские стюардессы впервые в истории авиации страны примерили кеды

      Huawei завершила продажу компании Honor

      В России прокомментировали создание совместной миссии НАТО на Украине

      На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

      Появилось видео пожарной проверки в Crocus Group в день теракта

      Радужный флаг нашли на могиле еще одного участника СВО

      Правительство Грузии запретило президенту летать в Прибалтику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше