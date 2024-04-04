Посол России в Аргентине Феоктистов: НАТО похоже на бабку со скверным характером

Из-за собственного самомнения и наглости НАТО в качестве объединения государств стало похоже на бабку со скверным характером. Об этом газете Perfil заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Говорят, что с возрастом приходит мудрость. Конечно, это не относится к НАТО. Сегодня оно похоже на старуху со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным тщеславием. [И эта бабка] подслеповата , глуховата и страдает провалами в памяти», — резюмировал дипломат в честь 75-летия существования альянса.

При этом посол подчеркнул, что блок преследует задачи, которые выходят за рамки «коллективной обороны», а именно установление глобального превосходства и доминирования.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. «Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]», — рассказа он журналистам, указав, что при этом страны альянса напрямую не вступают в конфликт с Россией.