Назван способ не переедать при стрессе

Психолог Забатурина: регулярные приемы пищи помогут не переедать при стрессе

Регулярные приемы пищи помогут не переедать и не голодать при стрессе. Способы не нарушать режим питания во время тяжелых жизненных периодов назвала психолог и эксперт сервиса здоровых готовых рационов с доставкой Grow Food Ксения Забатурина, передают «Известия».

По словам Забатуриной, переедание или отказ от пищи — нормальная реакция на стресс. В такие периоды организм выделяет адреналин, норадреналин и кортизол — гормоны, которые влияют на отношение к еде. Так, при доминировании адреналина есть хочется меньше, а при преобладании кортизола — больше.

В первую очередь психолог посоветовала придерживаться режима питания. Нарушение привычного графика может привести к чрезмерному голоданию или перееданию. Забатурина рекомендует заранее планировать приемы пищи, включая перекусы. Лучше разделить рацион на небольшие порции, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и предотвращать колебания настроения. Важно включать в рацион продукты, богатые белками и другими питательными веществами.

При этом не стоит жестко себя ограничивать. Вместо этого лучше стремиться к приятному и осознанному употреблению пищи. «Задавайте себе вопрос: "Действительно ли я сейчас хочу это съесть?" Не стоит забывать и о водном балансе. Например, теплая вода способствует внутреннему расслаблению, спокойствию желудка, она разбудит голод или, наоборот, успокоит неконтролируемый», — рассказала Забатурина.

Кроме того, желательно развивать стратегии управления стрессом, не связанные с едой. К ним относятся недолгие прогулки на свежем воздухе, минимальные физические нагрузки, йога с дыхательными практиками и общение с близкими.

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