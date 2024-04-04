Названы неожиданные свойства яблок

Нутрициолог Ибрагимов: яблоки снижают уровень холестерина и риск воспалений

Яблоки обладают целым рядом неожиданных свойств, рассказал нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. Пользу этого фрукта он назвал в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, яблоки содержат пектин и растворимую клетчатку, снижающую уровень холестерина в крови. «Яблоки также содержат полифенолы — растительные соединения, снижающие риск воспаления и хронических заболеваний», — уточнил он.

Помимо этого, продолжил Ибрагимов, яблоки также являются источником кверцетина — флавоноида, способного улучшать функцию легких, а также снижать риск развития различных аллергий.

Ранее Ибрагимов предупредил россиян о возможном вреде яблок. По словам Ибрагимова, яблоки нельзя есть людям с аллергией на эти фрукты или их компоненты: фруктозу, пектин или полифенолы.