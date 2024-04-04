Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 4 апреля 2024Мир

Немецкие полицейские сняли штаны и обвинили в этом Украину

Welt: полицейские из Баварии сняли видео без штанов и обвинили в этом Украину

Кадр: Welt

Полицейские из Баварии сняли видео без штанов и обвинили Киев в задержке цепочек поставок. По мнению сотрудников правоохранительных органов, именно украинский конфликт привел к нехватке полицейской формы, сообщает немецкое издание Welt.

«С 2020 года мы почти не говорим о плохом качестве полицейской формы, мы скорее говорим о ее отсутствии», — пожаловался председатель баварской региональной ассоциации Союза полиции Германии Юрген Кенляйн.

По словам сотрудников полиции, комплекты формы они получают с задержками в несколько месяцев. Особенно остро стоит проблема нехватки летних брюк, в связи с чем полицейским разрешили носить «другие виды штанов».

Ранее жители Сочи засняли летающие по улицам города штаны. Аномалию объяснили начавшимся штормом.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      Стало известно о попытках ВСУ атаковать левобережье Днепра

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

      Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

      Стало известно о совместном производстве БПЛА Украиной и Латвией для ВСУ

      Россиянина остановили на границе с Казахстаном с двухметровым крокодилом

      Tesla решила построить завод в Индии

      Лавров рассказал о заманивании стран Украиной при помощи меню

      Швеция поддержала нового кандидата на пост генсека НАТО

      Лавров назвал патовой ситуацию вокруг Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше