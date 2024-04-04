Немецкие полицейские сняли штаны и обвинили в этом Украину

Welt: полицейские из Баварии сняли видео без штанов и обвинили в этом Украину

Полицейские из Баварии сняли видео без штанов и обвинили Киев в задержке цепочек поставок. По мнению сотрудников правоохранительных органов, именно украинский конфликт привел к нехватке полицейской формы, сообщает немецкое издание Welt.

«С 2020 года мы почти не говорим о плохом качестве полицейской формы, мы скорее говорим о ее отсутствии», — пожаловался председатель баварской региональной ассоциации Союза полиции Германии Юрген Кенляйн.

По словам сотрудников полиции, комплекты формы они получают с задержками в несколько месяцев. Особенно остро стоит проблема нехватки летних брюк, в связи с чем полицейским разрешили носить «другие виды штанов».

Ранее жители Сочи засняли летающие по улицам города штаны. Аномалию объяснили начавшимся штормом.