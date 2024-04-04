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17:45, 4 апреля 2024Силовые структуры

Общественного деятеля Скобова арестовали по делу об оправдании терроризма

Суд в Петербурге заключил под стражу иноагента Скобова за оправдание терроризма
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Начало событий в новости Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Суд в Петербурге заключил под стражу общественного деятеля Александра Скобова (признан в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Фигурант пробудет под арестом до 1 июня.

По версии следствия, с 17 июля 2023 года по 7 февраля 2024 года Скобов в Telegram-канале выкладывал записи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Как уточняет «Фонтанка», эти сообщения появились на его канале после теракта на Крымском мосту.

Мужчина был задержан 3 апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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