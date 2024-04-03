Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

В Петербурге задержали иноагента Скобова за оправдание терроризма

В Санкт-Петербурге задержали общественного деятеля Александра Скобова (признан в РФ иноагентом) за оправдание терроризма. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, с 17 июля 2023 года по 7 февраля 2024 года Скобов в своем Telegram-канале выкладывал записи, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»).

22 марта Минюст России включил в реестр иноагентов журналистов Кирилла Набутова и Скобова. В ведомстве отмечалось, что Скобов выступал против СВО и отождествлял правительство России с террористической организацией. Также он участвовал в деятельности организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.