Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

В Тюмени нашли останки пропавшего год назад после ссоры с женой мужчины

В Тюмени нашли останки мужчины, пропавшего после ссоры с женой. Об этом сообщает портал «МегаТюмень».

Как рассказала изданию Юлия Миляхова, супруга Григория Миляхова, которого искали около года, его останки были обнаружены в канализационном колодце, и следователи не увидели криминального следа в его исчезновении. Однако сама россиянка высказала сомнения в этой версии.

По ее словам, самостоятельно открыть колодец очень сложно. Кроме того, район, в котором нашли останки, уже прочесывали поисковики и следов Миляхова не нашли. «Никаких предпосылок к этому не было. Гриша всегда любил жизнь и хотел прожить до 100 лет. Он всегда говорил мне, что мы должны быть вместе», — добавила жена Миляхова.

По словам женщины, она будет требовать от следователей показать ей материалы уголовного дела и результаты экспертизы.

Ранее сообщалось, что останки пропавшего при выписке мужчины месяц пролежали в больнице в Санкт-Петербурге. Семье россиянина сказали, что его выписали, так как он якобы нарушил условия пребывания в медучреждении.