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07:02, 4 апреля 2024Силовые структуры

Стала известна возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе»

ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информатор рассказал, что горючие материалы, из которых сделаны стены зала, также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. Он добавил, что все данные, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Спасшиеся из зала очевидцы вспомнили, что после поджога огонь почти моментально охватил всю стену. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет (СК) для возбуждения уголовного дела в отношении владельцев комплекса: по мнению заявителей, у здания не было нужных систем противопожарной защиты.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта пострадали 695 человек.

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      Марина Совина
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