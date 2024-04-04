Стала известна возможная причина быстрого распространения пожара в «Крокусе»

ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холла», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информатор рассказал, что горючие материалы, из которых сделаны стены зала, также обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма. Он добавил, что все данные, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Спасшиеся из зала очевидцы вспомнили, что после поджога огонь почти моментально охватил всю стену. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал заявление в Следственный комитет (СК) для возбуждения уголовного дела в отношении владельцев комплекса: по мнению заявителей, у здания не было нужных систем противопожарной защиты.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта пострадали 695 человек.