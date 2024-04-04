Парень бросил жалующуюся на головные боли возлюбленную из-за одной просьбы

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он расстался с возлюбленной из-за одной ее просьбы. Девушка заявила, что Wi-Fi вызывает рак, и попросила его убрать маршрутизатор.

Автор поста написал, что год состоял в отношениях с девушкой по имени Эмили. «Эмили — хороший человек, но она не всегда самая умная. Она интересуется разными псевдонаучными теориями», — отметил парень. Он добавил, что однажды девушка чуть не стала жертвой мошеннической схемы, на которую обычно попадаются только пожилые люди.

Герой истории рассказал, в последнее время его партнерша начала жаловаться на головные боли, когда приходила к нему в квартиру. «Эти головные боли начались, когда я купил новый маршрутизатор Wi-Fi с большими и более заметными антеннами», — подчеркнул он.

Позже девушка заявила, что у нее электромагнитная гиперчувствительность и попросила убрать маршрутизатор, так как она считает, что Wi-Fi вызывает рак. «В итоге я решил перестать тратить время на нее, но мои друзья осуждают меня за мое решение расстаться по этой причине», — заключил рассказчик.

«Купи ей фольгу для шапочки, а затем уходи», — поиронизировал один из комментаторов под постом. Другие пользователи также сочли правильным решение автора. «Если это беспокоит вас сейчас, это будет беспокоить вас и потом», — отметил один из них.

Ранее пользователь Reddit рассказал на портале, что поссорился со своей девушкой и выгнал ее из дома после того, как узнал ее условие относительно их свадьбы. Большинство комментаторов поддержали молодого человека.