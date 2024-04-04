Силовые структуры
Подносову одобрили на пост председателя Верховного суда России
Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России
Комиссия при президенте России, занимающаяся вопросами назначения и прекращения полномочий судей, одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам рассмотрения единственной кандидатуры на должность главы высшей судебной инстанции было принято решение рекомендовать Подносову президенту России для представления Совету Федерации с последующим назначением ее на этот пост.
1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России также рекомендовала Подносову.
Она работает председателем судебной коллегии по экономическим спорам и заместителем председателя Верховного суда России, а также является сопредседателем Научно-консультативного совета и членом Президиума ВС.