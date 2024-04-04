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12:54, 4 апреля 2024Силовые структуры

Подносову одобрили на пост председателя Верховного суда России

Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России
Ирина Подносова

Ирина Подносова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Комиссия при президенте России, занимающаяся вопросами назначения и прекращения полномочий судей, одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам рассмотрения единственной кандидатуры на должность главы высшей судебной инстанции было принято решение рекомендовать Подносову президенту России для представления Совету Федерации с последующим назначением ее на этот пост.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России также рекомендовала Подносову.

Она работает председателем судебной коллегии по экономическим спорам и заместителем председателя Верховного суда России, а также является сопредседателем Научно-консультативного совета и членом Президиума ВС.

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      Любовь Ширижик
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