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10:00, 1 апреля 2024Силовые структуры

ВККС рассмотрела заявку Подносовой на пост главы Верховного суда России

ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщает ТАСС.

Заявку Подносовой ВККС рассмотрел 1 апреля. Рекомендация коллегии судей обязательна для кандидата, который будет назначен Советом Федерации по представлению президента.

Ирина Подносова — председатель судебной коллегии по экономическим спорам и заместитель председателя высшей инстанции. Также она является сопредседателем Научно-консультативного совета и членом Президиума ВС. Она единственный кандидат на пост председателя ВС России.

Ранее сообщалось, что Подносова — наиболее вероятный претендент на указанную должность.

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