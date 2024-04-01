ВККС рассмотрела заявку Подносовой на пост главы Верховного суда России

ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщает ТАСС.

Заявку Подносовой ВККС рассмотрел 1 апреля. Рекомендация коллегии судей обязательна для кандидата, который будет назначен Советом Федерации по представлению президента.

Ирина Подносова — председатель судебной коллегии по экономическим спорам и заместитель председателя высшей инстанции. Также она является сопредседателем Научно-консультативного совета и членом Президиума ВС. Она единственный кандидат на пост председателя ВС России.

Ранее сообщалось, что Подносова — наиболее вероятный претендент на указанную должность.