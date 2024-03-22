Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

ВККС 1 апреля рассмотрит одну заявку на пост главы Верховного суда РФ Подносовой

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 1 апреля рассмотрит единственную заявку на пост председателя Верховного суда (ВС) страны. О назначенной дате сообщает РАПСИ.

На получение должности претендует Ирина Подносова — председатель судебной коллегии по экономическим спорам и заместитель председателя высшей инстанции. Также она является сопредседателем Научно-консультативного совета и членом президиума ВС.

Подносова названа главным претендентом на пост главы высшей судебной инстанции страны.

Она заняла пост заместителя председателя ВС РФ и главы его судебной коллегии по экономическим спорам в июле 2020 года. Ее кандидатура была внесена в Совет Федерации президентом Владимиром Путиным.