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08:54, 4 апреля 2024Силовые структуры

Подросток ради новых кроссовок обманул пенсионерку на полмиллиона рублей

В Железногорске задержали подростка, помогавшего аферистам обмануть пенсионерку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Железногорске задержали 16-летнего школьника, помогавшего аферистам обмануть 83-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мошенники позвонили пожилой женщине и рассказали, что ее внучка попала в аварию и ей якобы грозит тюрьма. Чтобы спасти родственницу, потерпевшая согласилась отдать обманщикам 590 тысяч рублей.

Подросток выступал в роли курьера. Он рассказал, что увидел предложение о подработке в интернете. Забрав сумму у пенсионерки, он перевел все нанимателям через банкомат и оставил себе девять тысяч рублей на новые кроссовки.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее в Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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