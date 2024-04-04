Подросток ради новых кроссовок обманул пенсионерку на полмиллиона рублей

В Железногорске задержали подростка, помогавшего аферистам обмануть пенсионерку

В Железногорске задержали 16-летнего школьника, помогавшего аферистам обмануть 83-летнюю пенсионерку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Мошенники позвонили пожилой женщине и рассказали, что ее внучка попала в аварию и ей якобы грозит тюрьма. Чтобы спасти родственницу, потерпевшая согласилась отдать обманщикам 590 тысяч рублей.

Подросток выступал в роли курьера. Он рассказал, что увидел предложение о подработке в интернете. Забрав сумму у пенсионерки, он перевел все нанимателям через банкомат и оставил себе девять тысяч рублей на новые кроссовки.

Правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее в Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей.