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15:29, 27 марта 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

МВД: в Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей

Фото: Maliutina Anna / Shutterstock / Fotodom

В Петербурге 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам 11 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, с 25 декабря 2023 по 27 февраля 2024 года пожилой женщине несколько раз звонили неизвестные и утверждали, что ее счета в опасности. Они убедили потерпевшую снять со счета всю сумму и перевести на названый ими.

Так пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей. 26 марта она пришла в полицию и рассказала о произошедшем. Возбуждено дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее в Подмосковье полиция задержала 27-летнего мужчину, который в сговоре с мошенником похитил у 68-летней пенсионерки из Домодедово более 4,5 миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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