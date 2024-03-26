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20:36, 26 марта 2024Силовые структуры

Аферисты назвались сотрудниками «Госуслуг» и похитили у пенсионерки миллионы

В Подмосковье задержан курьер, который похитил у пенсионерки 4,5 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция задержала 27-летнего мужчину, который в сговоре с мошенником похитил у 68-летней пенсионерки из Домодедово более 4,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что фигурант родом из Ижевска. Он работал с аферистом, который представлялся сотрудником сайта «Госуслуги». Сам задержанный исполнял роль курьера. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование дела продолжается.

По данным полиции, аферист позвонил пенсионерке, представившись работником сайта «Госуслуги», и сообщил, что в ее личном кабинете якобы произошел сбой, из-за которого женщина может лишиться сбережений. Чтобы предотвратить это, мужчина порекомендовал пострадавшей срочно обналичить все имеющиеся деньги и передать их специальному курьеру, который сразу разместит их на якобы безопасном счете. Потерпевшая встретилась с фигурантом и передала ему более 4,5 миллиона рублей. Получив деньги, мужчина уехал в Ижевск, где его задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Черкесске полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников, похитивших полмиллиона рублей у 93-летней пенсионерки.

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      Анна Габай
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