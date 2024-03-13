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19:16, 13 марта 2024Силовые структуры

Мошенники похитили все сбережения у 93-летней россиянки

В КЧР задержали курьера аферистов, похитивших сбережения 93-летней пенсионерки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) полицейские задержали 19-летнего курьера мошенников, похитивших полмиллиона рублей у 93-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, юноша приехал за деньгами к пожилой женщину, которой до этого позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и требовал передать крупную сумму за непривлечение ее внучки к уголовной ответственности за ДТП.

Потерпевшая отдала все свои сбережения фигуранту и лишь после этого поняла, что стала жертвой аферистов. «На момент задержания подозреваемый успел перевести похищенные деньги на счета соучастников, оставив себе 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения», — отметили в МВД. Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Красноярском возбудили дело против мужчины, лишившего сироту денег и жилья.

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      Екатерина Кашурникова
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