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10:26, 13 марта 2024Силовые структуры

В российском регионе сирота лишился денег и квартиры из-за знакомого-мошенника

Под Красноярском возбудили дело против мужчины, лишившего сироту денег и жилья

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Красноярском крае следователи возбудили дело против 37-летнего жителя Минусинска из-за мошенничества в отношении 18-летнего сироты. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, с июня 2019 года по апрель 2020-го к выпускнику детского дома приходил знакомый и предлагал ему вложить деньги в совместный бизнес. При этом подозреваемый знал, что у юноши есть деньги и однокомнатная квартира. Бизнес предполагал, что они будут получать незаконный доход от дорожно-транспортных происшествий. Так, фигурант покупал автомобили, инсценировал аварии и обманом получал выплаты от страховых компаний. Потерпевший согласился стать партнером и передал знакомому 600 тысяч рублей, но мужчина не собирался возвращать эти деньги и передавать доход.

Кроме того, в апреле 2020 года подозреваемый убедил сироту продать квартиру и вложить 900 тысяч рублей в дело. В итоге потерпевший остался без денег и жилья. Он боялся обращаться в полицию из-за угроз со стороны знакомого. Но сейчас фигурант уже отбывает наказание за имущественные преступления, в ближайшее время он будет допрошен. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Братске (Иркутская область) мошенники убедили 11-летнюю девочку прислать данные карты 57-летней бабушки и похитили с нее 100 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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