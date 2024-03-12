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18:49, 12 марта 2024Силовые структуры

Мошенники обманули российского ребенка и заполучили данные карты бабушки

В Братске мошенники убедили 11-летнего ребенка прислать данные карты бабушки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Братске (Иркутская область) мошенники убедили 11-летнюю девочку прислать данные карты 57-летней бабушки и похитили с нее 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, школьница увидела рекламу о розыгрыше игровой валюты в мобильном приложении и перешла по ссылке. Далее с ней в одном из мессенджеров связался незнакомец и дал ей определенную инструкцию. Девочка поверила, взяла у бабушки телефон и выполнила все указания злоумышленников. В результате обмана ребенка они похитили деньги и попытались оформить кредит на более чем 500 тысяч рублей, однако банк отказал в этой услуге.

Ранее в Москве телефонные мошенники обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей, напугав его звонком о предстоящей операции бабушки.

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      Варвара Митина
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