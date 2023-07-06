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19:47, 6 июля 2023Силовые структуры

Телефонные мошенники обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей

В Москве телефонные аферисты обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей

Фото: Idzard Schiphof / Unsplash

В Москве телефонные мошенники обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей, напугав его звонком о предстоящей операции бабушки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Когда ребенку позвонили аферисты, он был дома один. Они сказали, что его бабушка попала в больницу, и потребовали деньги на операцию. Кроме того, они попросили передать пенсионерке ее вещи, чтобы та смогла переодеться.

Школьник положил в дорогой чемодан много одежды, достал почти 300 тысяч рублей, принадлежавших его родителям, и передал все приехавшему по адресу курьеру. Затем мальчик позвонил маме и спросил ее о здоровье бабушки. Та сказала, что пенсионерка больницу не попадала, после чего написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники за три дня убедили завкафедрой РХТУ перевести им три миллиона рублей.

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    Елизавета Новикова
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