Преподаватель российского вуза перевел мошенникам три миллиона рублей

В Москве мошенники за три дня убедили завкафедрой РХТУ перевести им три миллиона рублей

В Москве мошенники за три дня убедили завкафедрой РХТУ имени Д.И. Менделеева перевести им более трех миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преподавателю позвонил аферист. Представившись сотрудником полиции, он сказал сотруднику вуза, что кто-то оформил на него кредит на сумму 3,5 миллиона рублей. После этого потерпевшему позвонила женщина. Незнакомка заявила, что работает в Центробанке, и предложила преподавателю обналичить деньги и перевести их на другие счета.

Мошенники убедили мужчину купить телефон и завести новую сим-карту для общения. Переведя более трех миллионов рублей на разные счета, сотрудник вуза осознал, что его обманули, и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер спас пенсионерку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей.